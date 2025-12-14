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Пол Пунш

StereoPeople, Новослободская улица, 16А

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 15000₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Пафосный и вызывающий, но при этом искренний и душевный, один из первых в списке новых имен популярности! Пол Пунш — чувственный перфоманс романтичного бунтаря. Новая программа, уникальный звук, безумное световое шоу, неожиданные перфомансы, слэм, мош — всё это ждёт тебя в клубе.

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