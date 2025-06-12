ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Пикантный джаз Бразилии 60-70х на открытой видовой крыше

Крыша Novotel, Новослободская улица, 23

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 7200₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты

Про событие

Малиновый закат, прохладные коктейли и жгучие ритмы бразильской самбы: стань частью незабываемого тематического джаз-вечера на крыше. Виртуозы джаза «Esh» будут в роскошном белом — как песок на солнечных пляжах Рио. Бразильский джаз — это смесь лиричной босса-новы с ритмами самбы и джазовыми импровизациями. Это тот самый «бразильский свинг», который невозможно ни объяснить, ни записать с помощью нот — живая пульсация души. А чарующий португальский звучит так непривычно и свежо. Ты закрываешь глаза, и тебя окружают джунгли Амазонии, золото пляжей Рио-де-Жанейро, аромат кофе и рокот водопадов. Прочувствуй бразильское лето с по-настоящему солнечной музыкой. Джаз-бэнд «Esh» вот уже 13 лет радует меломанов настоящим «бразильский джазом» (Brasil jazz) или «самба-джазом» (Samba-Jazz). Музыкантам удалось добиться того самого аутентичного звучания, которым славятся выходцы из жаркого Рио-де-Жанейро. В репертуаре «Esh» произведения известнейших бразильских композиторов в оригинальных и авторских аранжировках, а также собственные пьесы.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста