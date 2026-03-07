Павла Дедищева — резидента StandUp на ТНТ и Labelcom. Дерзкий, харизматичный и самобытный комик из Курска, подкупающий своей простотой. Павел сразу полюбился зрителям за его понятный искренний юмор, в котором комик метко подмечает реалии жизни в современной России. В его шутках каждый зритель, независимо от места жительства и статуса, сможет узнать себя. Сбор гостей за 30 минут до начала программы.