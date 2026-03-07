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Павел Дедищев

Новый Арбат ул., 21с1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Павла Дедищева — резидента StandUp на ТНТ и Labelcom. Дерзкий, харизматичный и самобытный комик из Курска, подкупающий своей простотой. Павел сразу полюбился зрителям за его понятный искренний юмор, в котором комик метко подмечает реалии жизни в современной России. В его шутках каждый зритель, независимо от места жительства и статуса, сможет узнать себя. Сбор гостей за 30 минут до начала программы.

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