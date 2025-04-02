Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытные и начинающие комики проверят свои новые шутки. Не упусти шанс стать частью этого веселого события. Здесь не только отличная комедия, но и возможность поддержать новые таланты и насладиться атмосферой дружелюбия и веселья. Тебя ждут: - Яркие шутки - Истории, близкие каждому - Новый взгляд на привычные вещи - Заряд позитива и отличного настроения
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