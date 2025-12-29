Хирург перед операцией тренируется на мертвецах, а стендап-комики в г. Москва проверяют уровень юмора перед большими выступлениями — на вас. Хочешь услышать шутки до того, как они станут мейнстримом, и их будут цитировать твои коллеги? Тебе сюда — открытый микрофон в MIC! Опытные и начинающие комики Москвы проверяют как новый материал, так и свой бэст, а ты смотришь концерт, пьешь пиво в зале и думаешь о том, «что мог бы так же и даже лучше». Важно: материал комиков на наших шоу 18+, поэтому посещение или участие только с письменного согласия родителей или с сопровождением