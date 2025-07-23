Это мероприятие, где комики из популярных Stand Up шоу на ТВ и YouTube проверяют свои шутки. Депозит 500р. (Депозит – сумма, которую вы тратите на еду и напитки). Действует система «Free Donation» – на выходе, по желанию, можно отблагодарить комиков “чаевыми”: любой купюрой или переводом. Требуется предварительная бронь. Рассадка гостей осуществляется на месте. Для небольших компаний, в зависимости от свободных столов, возможна подсадка за один стол.