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Открытый Микрофон

улица Маросейка, 6-8с4

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это мероприятие, где комики из популярных Stand Up шоу на ТВ и YouTube проверяют свои шутки. Депозит 500р. (Депозит – сумма, которую вы тратите на еду и напитки). Действует система «Free Donation» – на выходе, по желанию, можно отблагодарить комиков “чаевыми”: любой купюрой или переводом. Требуется предварительная бронь. Рассадка гостей осуществляется на месте. Для небольших компаний, в зависимости от свободных столов, возможна подсадка за один стол.

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