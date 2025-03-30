Открытый микрофон - это место, где опытные и начинающие комики рассказывают новые и проверенные шутки. Приходи смеяться и отдыхать! Ведущий вечера: Сергей Догаев (Шоу истории StandUp Club ,Очень слабый микрофон, Шоу «Споры», Стендап за 60 секунд) Вход свободный.