Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Детектив расследует убийство и влюбляется в главную подозреваемую. Что могло пойти не так? Шэрон Стоун, Майкл Дуглас и самый известный допрос в истории кино. Хорошее напоминание о том, почему служебные романы — плохая идея. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent