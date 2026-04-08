Вечер, где участники ТВ и интернет проектов раздадут джаза. Ламповый вайб, гостеприимные и радушные бармены, вкусняхи к пенному на любой вкус и цвет, а также самые смешные комики — залог приятного вечера. Ведущий юмористической программы этого теплого апрельского вечера: Глеб Синьковский — участник множества камеди-шоу таких как «Большое шоу», «Денежный Микрофон» («Money Mic»), «Открытый микрофон» («Open Mic»), «Стендап-рулетка на ТНТ», «Камеди Баттл» и другие. Начало в 20:00, сбор гостей с 19:30 С собой нужно будет взять паспорт.