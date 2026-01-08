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Ольга Малащенко

Измайлово, Измайловское шоссе, вл71Е

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 5400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Знаешь, есть комики, которых слушаешь и думаешь: «Вот бы так же уметь — говорить честно, смешно и без лишней позы». Оля Малащенко — как раз из таких. Она выходит на сцену и сразу создаёт ощущение, будто вы сидите в одной компании и болтаете о жизни без фильтров. У Оли крутая подача: спокойная, уверенная, но при этом очень живая. Она умеет подмечать мелочи, которые ты обычно не замечаешь, а потом вдруг слышишь шутку — и понимаешь, что это точнейшее попадание в реальность. В её стендапе много самоиронии, наблюдений про людей, отношения, странные бытовые моменты — всего того, что есть у каждого из нас, но она умудряется рассказывать об этом так, что ты смеёшься и одновременно узнаёшь себя.

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