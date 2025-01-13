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Новогодние и Рождественские хиты в особняке

Атриум особняка усадьбы Замятина-Третьякова, Гоголевский бульвар дом 6 с1

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от 3500₽ до 10000₽
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Концерты

Про событие

Внимание: перенос концерта на 13.01.2025, 20:00. Самые любимые новогодние и рождественские песни прозвучат в атриуме старинного особняка усадьбы Замятина-Третьякова в центре столицы! В исполнении звёзд джаза , резидентов самых рейтинговых музыкальных тв-проектов и шоу: «Голос», «Победитель», «Доброе утро», «Романтика романса», «Шаболовка 36» , Ольги Ступиной & B-Band, прозвучат все новогодние музыкальные хиты! Ты насладишься великолепными аранжировками знаменитых песен: «Happy new Year”, “Let it snow”, “We wish you a Marry Cristmas”, “Звенит январская вьюга», «Снежинка», «А снег идёт» и многими другими в эти новогодние праздники в атмосфере рождественского праздника в роскошном атриуме Grand 12 .

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