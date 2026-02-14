Никита Дубровский
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Никита Дубровский своим обаянием и смешным шутками, и наблюдениям, завоевал симпатию зрителей и жюри и надолго зафиксировался в эфире телеканала ТНТ.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи