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Найка Казиева, Виктория Македонская и Катя Котофеева

StandUp Cafe
Покровка, 16

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Найка Казиева выросла в строгой среде традиционного дагестанского общества. Сумев сохранить уважение к родной земле и ее традициям, девушка стала одной из ярких звезд российского женского стендапа и полюбилась зрителям обаянием и юмором, наполненным жизненным опытом и острой социальной сатирой. Виктория Македонская ворвалась в стендап совсем юной и, несмотря на то, что в скетчах поднимала актуальные темы для разных поколений, сама она была захвачена волной известности и многое воспринимала с детским восторгом. Развитие карьеры было сопряжено для Вики со взрослением, как «взрослели» и ее монологи. В сентябре 2024 года на канале ТНТ состоялась премьера очередного сезона юмористического шоу «Женский Stand Up». К прежним участницам популярной программы присоединилась и новая талантливая юмористка Катя Котофеева.

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