Шоу, воссоздающее концерт легендарной группы 1999-го года. Тогда Metallica впервые сыграла вместе с Симфоническим оркестром Сан-Франциско под управлением Майкла Кэймена хиты из всех своих вышедших на тот момент альбомов, кроме первого (Kill ’Em All, 1983 г.) На сцене Кремля будет создана реконструкция этого уникального исторического музыкального события. С 2015 года Проект Metallica S&M Tribute путешествует по миру (в диапазоне от Европы, Китая, США до стран Латинской Америки), собирая полные залы. Российские поклонники группы тоже получат возможность погрузиться в магию этого музыкального перфоманса, в котором будут исполнены хиты «Металлики» с бережно воссоздаными оркестровыми аранжировками Майкла Кэймена. В концерте также прозвучат более поздние композиции рок-легенды. В их числе: «Master of Puppets», «Nothing Else Matters», «Enter Sandman», «One», «Fade to Black», «The Unforgiven», «Seek & Destroy» и другие. Всего будет исполнено около 30 лучших песен «Металлики».