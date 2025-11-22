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Медицинский стендап: «Это по любви»

Рябов лофт, Холодильный переулок, 3к1с8

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Гастроли петербургского проекта «Медицинский стендап» в Москве. Резиденты проекта будут интеллигентно и по-питерски шутить на тему любви. Неважно, связана ли твоя профессия с медициной — ты точно пациент, а значит, стендап для тебя актуален. Минздрав предупреждает: 1. Юмор полезен для здоровья, но возможны побочные эффекты — сводит скулы и слезятся глаза. 2. Рекомендуется запастись одноразовыми платками и пить больше жидкости. 3. По вопросам участия можно проконсультироваться со специалистом — возможно, он тоже захочет прийти.

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