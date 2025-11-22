Гастроли петербургского проекта «Медицинский стендап» в Москве. Резиденты проекта будут интеллигентно и по-питерски шутить на тему любви. Неважно, связана ли твоя профессия с медициной — ты точно пациент, а значит, стендап для тебя актуален. Минздрав предупреждает: 1. Юмор полезен для здоровья, но возможны побочные эффекты — сводит скулы и слезятся глаза. 2. Рекомендуется запастись одноразовыми платками и пить больше жидкости. 3. По вопросам участия можно проконсультироваться со специалистом — возможно, он тоже захочет прийти.