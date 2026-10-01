Мама, я убью тебя
Большой Николопесковский переулок, 13
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Вечер социального документального кино: будешь смотреть фильм Елены Погребижской «Мама я убью тебя» (2013). Документальный фильм о жизни детей, которые жили в Колычевской специальной школе-интернате. Школа называется «интернат» потому что пребывание там круглосуточное, а «специальная» — потому что это школа для детей, которые считаются не способными учиться по обычной программе. У фильма есть хейтеры — в том числе, волонтёры того самого интерната, так что там есть, что обсудить. Посмотришь фильм, обсудишь его и тебе расскажут о том, как устроена система сиротских учреждений в России. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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