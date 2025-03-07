Лучшие девушки комики во вселенной соберутся на сцене концертного зала «Pulsar», чтобы ты сногсшибательно провел этот праздничный уикенд и насладился популярным форматом шоу вживую. В каждый из дней для тебя выступят амбассадоры женского юмора, а составы открыты, потому что по-настоящему звездные! 7 марта для тебя выступят: Надежда Ангарская, актриса и звезда шоу «Comedy Woman», Настя Веневитина, звезда шоу «Женский стендап» и «Прожарка», Динара Курбанова, звезда интернета, обладательница космического голоса, Катерина Зайцева, участница шоу «Женский стендап», Таня Березовская, одна из самых смешных комикесс в РФ, Татьяна Виноградова, ведущий резидент проекта StandUpConcert. 8 марта для тебя выступят: Елена Новикова, звезда сериала «Я не шучу» и резидент множества проектов на ТВ, Надежда Ангарская, актриса и звезда шоу «Comedy Woman», Валерия Яковлева, актриса и звезда шоу «Женский стендап», Настя Веневитина, звезда шоу «Женский стендап» и «Прожарка», Инга Стоколяс, звезда шоу «Женский стендап», Кристина Ганина, участница шоу «Женский стендап», Татьяна Виноградова, ведущий резидент проекта StandUpConcert.