Коля Хамьянов
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Выступление комика с лучшими шутками. Николай Хамьянов — опытный комик, которого ты мог увидеть в шоу «Комьюнити» на ВК, на канале «Stand Up Patriki», «Fresh Stand Up», а также в женской колонии, потому что он даже там выступал!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи