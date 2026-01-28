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Книжный микрофон от Book StandUp

RockBrewer Bar, улица Щепкина, 33

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Гоголь устроил прожарку «Мёртвых душ» до того, как это стало мейнстримом (но и тут не отстают). Книжный микрофон — твой билет в мир юмора и качественной (и не очень) литературы. Здесь порекомендуют, что прочитать, что читать точно не стоит, а какую книгу стоит открыть, ну, так… чисто поржать. Сбор гостей в 19:00, старт в 19:30

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