Хорошие шутки, уютная атмосфера и приветственный бокал игристого. Отмечают День смеха в арт-пространстве «Камин» с опытными комиками. Разбавляют серьёзные будни отличным настроением, живыми наблюдениями и иронией, которая бьёт точно в цель. Для тебя подготовили не только качественный юмор, но и приятный комплимент: приветственные бокалы с игристым, чтобы вечер начинался правильно. Сбор гостей в 20:00, чтобы успеть занять лучшие места, взять напитки и настроиться. Расскажут тебе всё самое интересное про ближайшие мероприятия «Камина» — будешь в курсе первым.