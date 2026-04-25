Финалист шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Приготовься к вечеру искрометного юмора, острых шуток и неповторимой харизмы. Гассан поделится своими самыми смешными историями, наблюдениями о жизни и, конечно, не обойдется без импровизации.