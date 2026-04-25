Гассан Джабер. Сольный концерт
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Финалист шоу «Comedy Баттл» на телеканале ТНТ. Приготовься к вечеру искрометного юмора, острых шуток и неповторимой харизмы. Гассан поделится своими самыми смешными историями, наблюдениями о жизни и, конечно, не обойдется без импровизации.
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