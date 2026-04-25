Финалист шоу Камеди Баттл на телеканале ТНТ. Приготовься к вечеру искрометного юмора, острых шуток и неповторимой харизмы. Гассан поделится своими самыми смешными историями, наблюдениями о жизни и, конечно, не обойдётся без импровизации. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если вы пришли компанией — вы сядете вместе, не переживайте. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.