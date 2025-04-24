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Двое из Бурятии

Садовая-Черногрязская ул., д.22, с.1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Буня Балдандоржиев — Один из самых самобытных комиков Хабаровска со своей фирменной подачей. Александр Найданов — финалист Премьер-лиги 2023 года, финалист второго сезона шоу «Лига Городов» на ТНТ в составе команды «Аждослёз», финалист«Comedy Баттл» на ТНТ в составе дуэта «Пурбо и Саня», финалист Первой лиги, чемпион лиги КВН «Азия» в составе команды «Берег Байкала».

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