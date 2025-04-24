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Про событие
Буня Балдандоржиев — Один из самых самобытных комиков Хабаровска со своей фирменной подачей. Александр Найданов — финалист Премьер-лиги 2023 года, финалист второго сезона шоу «Лига Городов» на ТНТ в составе команды «Аждослёз», финалист«Comedy Баттл» на ТНТ в составе дуэта «Пурбо и Саня», финалист Первой лиги, чемпион лиги КВН «Азия» в составе команды «Берег Байкала».
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