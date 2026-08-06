Шоу, которое объединило в себе два направления: стендап и бурлеск. Звёзды бурлеска сделают твой вечер ярким и полным блеска, а стендап-комики приправят вечер искромётными шутками. Бурлеск (фр. burlesque) — разновидность развлекательного театрального шоу, близкого к жанрам мюзикл, кабаре и водевиль. Стендап-комедия (англ. stand-up comedy) — комедийное искусство, в котором комик выступает перед живой аудиторией. Искусно соединив два жанра в одном, дают зрителям возможность попасть на уникальное шоу — одновременно самое горячее и самое смешное. Сбор гостей за 30 минут до начала программы. Dress Code: Вечер будет ярким и красивым, будут рады видеть тебя нарядными.