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Комедийное шоу: Стендап и бурлеск

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

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от 2800₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

Шоу, которое объединило в себе два направления: стендап и бурлеск. Звёзды бурлеска сделают твой вечер ярким и полным блеска, а стендап-комики приправят вечер искромётными шутками. Бурлеск (фр. burlesque) — разновидность развлекательного театрального шоу, близкого к жанрам мюзикл, кабаре и водевиль. Стендап-комедия (англ. stand-up comedy) — комедийное искусство, в котором комик выступает перед живой аудиторией. Искусно соединив два жанра в одном, дают зрителям возможность попасть на уникальное шоу — одновременно самое горячее и самое смешное. Сбор гостей за 30 минут до начала программы. Dress Code: Вечер будет ярким и красивым, будут рады видеть тебя нарядными.

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