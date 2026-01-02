Большой новогодний стендап
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Тиками ли ты запомнишь первые дня нового года? Или у тебя появится пара новых скрытых контактов?) Стоит ли тебе очистить память телефона под новые фото? ДА! Предстоит ли тебе настендапиться вслюни? Тоже — ДА! Позитив, вайб, энергия добра — готовься к самому уютному новому году в компании.
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