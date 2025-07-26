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Basket Party

Баскетбольный корт на профсоюзной

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3500₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечеринка на крытом баскетбольном корте. Тебя ждёт: — Уникальная локация — DJ, свет, звук, каждая деталь на уровне — Шоу, танцовщицы, талисман, визуал, который захочется пересматривать — Авторские безалко-коктейли, бар, стиль, атмосфера Здесь будет тот круг людей, с которым ты захочешь общаться после. Собираются все самые лучшие, интересные, стильные и открытые люди. DRESS CODE: Американский хип-хоп/Банданы,топы, цепи, баскет-джерси. Стоимость билета будет дороже ближе к дате. Билеты приобретаются через ТГ по кнопке выше.

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