Только 18-го февраля, ты сможешь попасть на единственное Шоу с Анной Волковой в Москве. Камерный иммерсивный Музыкальный Театр — театр Анны Волковой, который можно посетить только в Сочи, предстанет перед избранной публикой в Москве. В шоу ты услышишь выдержки из моноспектакля «Шёпотом», солнечные южные босса-новы, драматичные и чувственные романсы, страстные соул композиции на испанском, русском и английском языках в формате иммерсивного театра, где зритель правит бал. Театральный свет, проникновенный звук, лучшие джазовые музыканты страны во главе с женственной и манкой Анной Волковой создают поистине магическую атмосферу богемного, при этом безупречно душевного музыкального действа. Обязательное условие вечера для зрителя — дресс-код. Это элегантный чёрный или чёрно-белый. Допускается также золото и серебро. Возможен красный. Вечерний, коктейльный наряд для джентльменов и дам — обязательная часть шоу. Сбор гостей с 19-00 Начало в 19-30 Количество билетов ограничено.