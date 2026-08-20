ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Анна Пашинина

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Первый сольный стендап-концерт бывшего главбуха по трудовой, пауэрлифтерши по призванию, котособавладелицы по зову сердца, жены молодого викинга по любви и участницы Женского стендапа на ТНТ — Анны Пашининой. Аня расскажет о том, как она придумала и создала свою жизнь сама. Этот концерт — откровение сильной женщины. Он станет для тебя открытием, а не просто развлечением на один вечер. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Comedy Hub комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, но, если ты пришел компанией — сядете вместе, не переживайте. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Супер проверка материалов
Супер проверка материалов

от 600₽

Комики с ТНТ с новыми шутками
Комики с ТНТ с новыми шутками

от 699₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Найка Казиева. Настя Веневитина
Найка Казиева. Настя Веневитина

2150₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста