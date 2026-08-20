Первый сольный стендап-концерт бывшего главбуха по трудовой, пауэрлифтерши по призванию, котособавладелицы по зову сердца, жены молодого викинга по любви и участницы Женского стендапа на ТНТ — Анны Пашининой. Аня расскажет о том, как она придумала и создала свою жизнь сама. Этот концерт — откровение сильной женщины. Он станет для тебя открытием, а не просто развлечением на один вечер. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Comedy Hub комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, но, если ты пришел компанией — сядете вместе, не переживайте. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.