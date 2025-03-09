Андрей Бебуришвили 20:00
Шмитовский проезд, 32Ас1
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 11400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Талантливый стендап-комик Андрей Бебуришвили приятно удивил экспертов современного юмора. Поклонники тоже быстро полюбили артиста, а вот его биография остается не такой открытой книгой, как откровенные монологи и шутки на грани фола, которые рассказывает резидент «Камеди Клаб».
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