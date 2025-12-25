Ананасовая проверка — это освежающе-тонизирующее шоу, в котором любимые стендаперы Алексея Соловьёва проверят много новых и совсем чуть-чуть старых шуток. Каждое мероприятие 5 комиков будут со сцены рассказывать то, что по их мнению смешно.