Ананасовая проверка Лёши Соловьёва
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Ананасовая проверка — это освежающе-тонизирующее шоу, в котором любимые стендаперы Алексея Соловьёва проверят много новых и совсем чуть-чуть старых шуток. Каждое мероприятие 5 комиков будут со сцены рассказывать то, что по их мнению смешно.
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