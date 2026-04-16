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Алексей Юрьянов

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Чемпион Высшей лиги КВН, обладатель Кубка чемпионов КВН и «Большого КиВиНа в Светлом» в составе команды «Так-то», участник шоу «ИГРА», «Концерты» и «Звёзды» в составе команды «Сборная Красноярска», финалист пятого сезона шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ, победитель стендап-конкурса «Paramount Comedy» в этот вечер расскажет только лучшие шутки, которые рассмешили уже тысячи людей в разных уголках России. Стоимость еды и напитков не входит в стоимость билета.

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