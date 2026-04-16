Чемпион Высшей лиги КВН, обладатель Кубка чемпионов КВН и «Большого КиВиНа в Светлом» в составе команды «Так-то», участник шоу «ИГРА», «Концерты» и «Звёзды» в составе команды «Сборная Красноярска», финалист пятого сезона шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ, победитель стендап-конкурса «Paramount Comedy» в этот вечер расскажет только лучшие шутки, которые рассмешили уже тысячи людей в разных уголках России. Стоимость еды и напитков не входит в стоимость билета.