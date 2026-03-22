Путешествие из Красноярска в заснеженную сказку, где тишина заповедного леса, хруст снега под ногами и морозная свежесть создают идеальную атмосферу для отдыха. Уютные кафе с горячими напитками, подъёмы к величественным скалам, укрытым снежными шапками, и захватывающие панорамы заснеженной тайги. Волшебство зимней тайги Всего 15 минут — и городская суета останется позади. Ты окажешься в хрустальном царстве заснеженного леса, где воздух свеж, а тропинки ведут к исполинским скалам в снежных шапках. Ты поднимешься к легендарным Столбам, чтобы рассмотреть их причудливые зимние формы. По пути будем кормить пушистых белок, согреваться ароматным сбитнем, пробовать тёплые местные угощения и наслаждаться благоговейной тишиной заснеженной тайги. Активное приключение в снежном безмолвии Отправившись из Красноярска, ты погрузишься в живописный зимний лес, где искрящийся снег и морозная свежесть создают атмосферу уединённого покоя. На пути — уютные зоны отдыха, кафе с угощениями и сувенирные лавки. Тур продолжится захватывающими подъёмами к величественным столбам, скалам и грядам, открывая невероятные панорамы и возможности для фото, прежде чем вернуться в город, наполненные впечатлениями природы и красоты. Экскурсовод: Александра, любительница хайкинга. Что включено в стоимость: — Трансфер от точки отправления до начала маршрута — Услуги гида • Обязательно надевай удобную одежду и обувь, на экскурсии нужно будет много ходить.