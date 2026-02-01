Внимание, объявляется перерыв в съёмках твоей жизни. Режиссёры, сценаристы и критики могут отдохнуть. Сегодня в главной роли — твое истинное «Я». Давай на один вечер ты выйдешь из всех ролей. Без обязательств быть кем-то, оставаясь наедине с собой. Что будет: — Кинопогружение: будешь смотреть на героинь, которые вышли за рамки сюжета — Мягкие практики: чтобы услышать свой собственный голос (а не тот, что в голове) — Простая практика: как ощутить эту лёгкость «быть собой» здесь и сейчас Никакой скучной теории. Только опыт, образы и атмосфера. Встречу ведёт психолог и гипнотерапевт Анжелика Кенц.