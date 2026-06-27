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Закат '26 (Sunset '26)
Volcano park, Дрокино, ул.Монамур 1
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от 2000₽ до 22000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Сибирский фестиваль у подножья дрокинских холмов с бассейном, который уже пять лет объединяет тысячи любителей музыки в празднике танца и любви. Специальный гость: Volac — один из самых узнаваемых проектов на международной электронной сцене, выступавший на крупнейших мировых фестивалях: EDC Las Vegas, Holy Ship!, HARD Fest и многих других. Также, со специальным сетом выступит Lorean — восходящая звезда музыкального продюсирования.
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