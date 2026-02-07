Yuka — виртуозный новатор, чья карьера в музыке насчитывает два десятилетия и множество выступлений в легендарных клубах по всему миру — таких как Tresor, ://about blank (Берлин), Ministeerium (Лиссабон), Air (Токио), Nouveau Casino (Париж) и др., — а также резидентство в All You Need Is Ears (Берлин, Париж) и m_division / Gamma Fest (Санкт-Петербург). Прежде всего она рассказчик, создатель энергий, музыкальный шаман, чьи яркие и интуитивные сеты способны открывать врата в трансоподобные состояния. Начиная с первых диджейских сетов в Москве в 1999 году, которые получились почти случайно, она быстро пошла вверх. Её первый релиз на Fullpanda Records в 2008 году позволил ей стать резидентом этого лейбла, а позже её музыка выходила на хорошо известных Silent Season, Semantica, Edit Select, Kabalion (Hypnus) и других. Невероятно талантливая как продюсер, так и за пультом, Yuka никогда не отклонялась от собственного творческого и личного пути, в процессе неотразимо увлекая нас за собой. Вход: 1000 Предпродажа: 500