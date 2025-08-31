Под любимые треки в уютной атмосфере преподаватель Юлия Гребнева проведёт Yoga Beat-тренировку, где асаны естественно перейдут в танцевальные движения. Неважно, впервые ты на занятии или уже практикуешь — Юлия поможет каждому найти свой ритм и получить удовольствие от движения! В завершение занятия тебя ждёт расслабляющая шавасана и чаепитие в приятной компании. Для занятия необходима только спортивная одежда. Ты можешь прийти уже в форме или переодеться в раздевалке.