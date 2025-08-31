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Связь с телом: Yoga Beat
Дом — место встреч и интересов, проспект Мира, 49
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 14+
Про событие
Под любимые треки в уютной атмосфере преподаватель Юлия Гребнева проведёт Yoga Beat-тренировку, где асаны естественно перейдут в танцевальные движения. Неважно, впервые ты на занятии или уже практикуешь — Юлия поможет каждому найти свой ритм и получить удовольствие от движения! В завершение занятия тебя ждёт расслабляющая шавасана и чаепитие в приятной компании. Для занятия необходима только спортивная одежда. Ты можешь прийти уже в форме или переодеться в раздевалке.
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