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Ясон и Медея

Красноярский драматический театр им. А.С.Пушкина, проспект Мира, 73

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

В детстве все читали древнегреческие мифы, и представляли богов Олимпа и героев такими далёкими и недосягаемыми. Люди думают, как так они живут в подвигах, сражаются с чудовищами, управляют стихиями, но совсем не могут справится со своими страстями и порывами. В основе каждого мифа заложены темы отношений с самим собой, с мужчиной, с женщиной, со своим предназначением. Сюжет мифа о Ясоне и Медее яркий, кровавый, насыщенный, от него невозможно оторваться. А что же будет, если эти древнегреческие герои окажутся совсем близко? Боги спустятся с Олимпа и будут петь знакомые нам песни, тексты Еврипида и Ануя станут очень понятны и современны, а Ясон и Медея наконец-то честно и открыто проговорят всё, что копилось столько лет.

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