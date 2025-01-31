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  1. Красноярск
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Yasha F

улица Дубровинского, 1И

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Завершение:

от 700₽ до 2000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

YASHA F - участник крупных международных фестивалей Sonar Off, Epizode, Kazantip. Своей музыкой он передаёт незабываемые эмоции и дотрагивается до самых сокровенных чувств каждой нотой своих треков. Бронируй столики заранее по номеру телефона. DC/FC 21+

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