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YASHA F - участник крупных международных фестивалей Sonar Off, Epizode, Kazantip. Своей музыкой он передаёт незабываемые эмоции и дотрагивается до самых сокровенных чувств каждой нотой своих треков. Бронируй столики заранее по номеру телефона. DC/FC 21+
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