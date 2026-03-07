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  1. Красноярск
  2. События

Восьмое чудо света

Дом, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечер, где объединят начало весны, античную эстетику и главный женский праздник. Что тебя ждёт внутри: • Восемь замечательных диджеев наполнят стены приятным звучанием для твоего танца • Будет запущен тг-бот «Дом Купидон», чтобы ты мог/ла познакомиться, а также угостить кого-то на баре • Приветственная-зона в Каминной: В полночь для дам подготовили игристое и фрукты • Особую изюминку вечера создаст цветочный декор Ссылка на бот: @dom_cupid_bot

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