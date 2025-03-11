Владимир Сурдин: «Будущее космонавтики: новые ракеты, новые проекты, новые цели»
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800₽
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Про событие
Космонавтика долго топталась на месте, но теперь она вернулась к активному развитию. Космосом занялись новые страны и частные компании. Рождаются фантастические проекты, которые быстро воплощаются в жизнь. Не за горами первые межзвездные экспедиции. Лектор: Сурдин Владимир Георгиевич - астроном, кандидат физ.-мат. наук, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ МГУ), популяризатор науки, лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель» за 2012 год. Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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