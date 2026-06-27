Большой рейв при участии гостя из Москвы, один из самых техничных диджеев в стране — Vester. Vester — диджей и саунд продюсер, сочетающий безупречный вкус, креативную подачу и мощную энергетику. Он всегда уверенно читает зал и точно знает, как разнести тебя на 10 из 10. Стал известен своим фирменным стилем игры, сочетающий в себе скрэтч, тонплэй и вордплэй. Vester регулярно гастролирует, выступает в самых качественных локациях страны, а так же принимает участие в знаковых фестивалях, таких как ВК Фест или Мега Урбан Фест. Не считая большой гастрольной деятельности, Vester активно развивает диджей культуру, является преподавателем Скрэтч Диджей Скул и экс-преподавателем Апперкатс. Диджеи: Кравцов / Vester / Винд / Спарк С микрофоном в основное время — Ара, с микрофоном после основной вечеринки (афтепати) — Ноэль. Вход: по карте гостя — бесплатный до 00:00, после 00:00 — 300р., без карты — 500р.