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  1. Красноярск
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Весенние ритмы

Пространство Женщин, улица 78-й Добровольческой Бригады, 32

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 18+

Про событие

Заряд майской энергией на танцевальном завтраке. Что тебя ждёт: — Пробуждение энергии (10-15 мин) — Лёгкая разминка от эксперта Елены Силкиной — Дыхание, мягкие движения, чувствование своего тела — настроишься на волну радости. Зажигательный танец под мировую легенду — Будешь учить эффектную связку под культовый хит из кинофильма «Мамма Mia!» — Dancing Queen • Простые, но очень яркие движения для твоего идеального настроения Вдохновляющий финал • Короткий видео?ролик и фото для соцсетей • Через пару дней ты получишь готовый, смонтированный ролик с твоим участием

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