Заряд майской энергией на танцевальном завтраке. Что тебя ждёт: — Пробуждение энергии (10-15 мин) — Лёгкая разминка от эксперта Елены Силкиной — Дыхание, мягкие движения, чувствование своего тела — настроишься на волну радости. Зажигательный танец под мировую легенду — Будешь учить эффектную связку под культовый хит из кинофильма «Мамма Mia!» — Dancing Queen • Простые, но очень яркие движения для твоего идеального настроения Вдохновляющий финал • Короткий видео?ролик и фото для соцсетей • Через пару дней ты получишь готовый, смонтированный ролик с твоим участием