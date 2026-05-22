Вечеринка Проспект
Джо Пеший, проспект Мира, 46А
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от 500₽ до 1400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Уютная летка с баром, диджеем и зоной активностей + тот самый легендарный танцпол, где выступят диджеи и локальные артисты. Коктейли, бирпонг, настольный футбол, теннис и люди.
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