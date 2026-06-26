Вечеринка Бритни Спирс
Клуб-галерея «Эрмитаж», улица Сурикова, 12/6
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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
«It’s Britney, bitch...» — эти три слова в 2007 году взорвали индустрию. Но наша любовь к ней началась гораздо раньше. Бритни — это символ возрождения. Она пережила всё: давление славы, личные бури и, наконец, обрела свободу. Сегодня мы чтим не просто поп-диву. Мы чтим эпоху, когда поп-музыка была по-настоящему великой. В эту ночь звучат только любимые поп-иконы. Без пошлости, без тяжёлого бита — только гимны женской силы и сексуальности.
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