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  1. Красноярск
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Вечеринка Бритни Спирс

Клуб-галерея «Эрмитаж», улица Сурикова, 12/6

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

«It’s Britney, bitch...» — эти три слова в 2007 году взорвали индустрию. Но наша любовь к ней началась гораздо раньше. Бритни — это символ возрождения. Она пережила всё: давление славы, личные бури и, наконец, обрела свободу. Сегодня мы чтим не просто поп-диву. Мы чтим эпоху, когда поп-музыка была по-настоящему великой. В эту ночь звучат только любимые поп-иконы. Без пошлости, без тяжёлого бита — только гимны женской силы и сексуальности.

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