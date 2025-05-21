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  1. Красноярск
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Вечера винила

проспект Мира, 96

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

В этот вечер в Галерее гостей ждут картины художников и живая музыка с виниловых пластинок. Виниловые пластинки – это не просто носители музыки, это источник вдохновения и ностальгии. Когда игла ложится на вращающийся диск, время замирает, и музыка наполняет пространство своим теплым звучанием. Мероприятие пройдет в галерее «В центре Мира».

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