Повтор трансляции вебинара от «Школы городских продюсеров» на тему того, как вырастить новую креативную экономику в 2026 году.
Вебинар пройдёт в формате обмена мнений и ответов на вопросы: Как инициатива горожан вырастает в крупные события? Кто такой городской продюсер? Как фестивали помогают бизнесу и становятся драйверами городов?
Спикеры и их темы:
Анна Люфт (Kaliningrad Street Food) — экономика событий, локальная еда как магнит для туристов.
Анастасия Нуждина («Том Сойер Фест», Шуя) — как маленькой команде договариваться с администрацией и бороться с «эффектом разбитых окон».
Анна Даутова (Рождественский базар, Кемерово) — как создать ежегодное событие, которое ждут.
Денис Свиридов (НЕБОФЕСТ) — интеграция форматов и масштабирование на регионы.
Марина Ли и Мария Романова — о программе предакселератора «Школа городских продюсеров» и ключевых инструментах городского продюсирования.
Участие бесплатное, обязательна регистрация