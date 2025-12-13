Сериальный вечер-обсуждение, посвящённый «Друзьям»! В программе — три серии, в которых герои по?своему переживают праздники, перемены и семейные тайны. — 1 сезон, 10 серия: «Эпизод с обезьяной» (The One with the Monkey) — новогодние обещания, первая вечеринка без пар и появление у Росса необычного питомца — 2 сезон, 9 серия: «Эпизод с отцом Фиби» (The One with Phoebe’s Dad) — рождественская история о поиске семьи, о честности и поддержке друзей —3 сезон, 10 серия: «Эпизод, где Рэйчел увольняется» (The One Where Rachel Quits) — предновогодние решения, смена работы и размышления о том, как изменить свою жизнь. Беседу с гостями в этот вечер ведёт культуролог Ксюша Ильченко: поговоришь о рождественском настроении в эпизодах, о том, как герои справляются с переменами, и почему эти истории до сих пор откликаются зрителям. Гостей угощают солёным и сладким попкорном, ароматным чаем и маленькими сладостями.