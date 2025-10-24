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  1. Красноярск
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Uppercuts x Contact. Student party

Hood bar, проспект Мира, 91

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка где за диджейским пультом окажутся не только опытные диджеи и музыканты, но и свежие имена электронной сцены. Выпускники диджей школы «Uppercuts» в коллаборации с промо-командой «Contact» уже готовятся к этому событию. Планируется подорожание билетов ближе к дате вечеринки.

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