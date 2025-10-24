Uppercuts x Contact. Student party
Hood bar, проспект Мира, 91
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка где за диджейским пультом окажутся не только опытные диджеи и музыканты, но и свежие имена электронной сцены. Выпускники диджей школы «Uppercuts» в коллаборации с промо-командой «Contact» уже готовятся к этому событию. Планируется подорожание билетов ближе к дате вечеринки.
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