Face 2 Face — это диджей-баттл нового поколения/ Музыкальная дуэль + перфоманс. Это формат вечеринок, где два диджея играют сет не за одним пультом по принципу b2b, а стоят напротив друг друга. Это про то, где два диджея стоят лицом друг к другу, играют по очереди или в живом диалоге, реагируют на треки соперника здесь и сейчас, пытаются перехватить внимание зала, а не просто отыграть сет. Это не конкурс «кто техничнее», это про: - характер - музыкальный вкус - давление - импровизацию - контакт с публикой