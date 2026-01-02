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  1. Красноярск
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Uppercuts | Face 2 Face

Hood bar, проспект Мира, 91

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Face 2 Face — это диджей-баттл нового поколения/ Музыкальная дуэль + перфоманс. Это формат вечеринок, где два диджея играют сет не за одним пультом по принципу b2b, а стоят напротив друг друга. Это про то, где два диджея стоят лицом друг к другу, играют по очереди или в живом диалоге, реагируют на треки соперника здесь и сейчас, пытаются перехватить внимание зала, а не просто отыграть сет. Это не конкурс «кто техничнее», это про: - характер - музыкальный вкус - давление - импровизацию - контакт с публикой

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