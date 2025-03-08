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  1. Красноярск
  2. События

Умный девичник

Онлайн

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Существует женская логика или же это миф? Приходи проверить! 1. Команда должна быть собрана в одном месте? Вовсе необязательно, для общения в команде рекомендуется использовать любую конференц-связь. 2. А если кто-то будет гуглить? Победитель игры получит символические призы, поэтому смысла искать ответы в интернете практически нет. 3. За час до игры участники получат ссылку на трансляцию и все подробные инструкции для подключения. Цена билета - за команду.

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